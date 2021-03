Dzeko il «separato»: meno di due mesi per provare a riprendersi la Roma

12 partite - a Trigoria sperano di più - per scongiurare ancora la cessione: tra campionato ed Europa League Edin Dzeko dovrà stringere un'alleanza inaspettata: quella con Paulo Fonseca. Dopo gli attriti passati il tecnico portoghese avrà bisogno del numero 9 per risollevarsi in campionato e strappare una qualificazione contro l'Ajax, mentre il centravanti avrà bisogno di giocare per convincere con le proprie prestazioni, se non la Roma, un altro club a garantirgli un ingaggio il più possibile simile a quello che già percepisce.

I numeri, in questa stagione, non sono dalla parte di Dzeko: solo 7 i gol segnati in campionato finora. Peggio solo il primo anno in giallorosso, con 5 reti segnate dopo 28 partite.

(Corsera)