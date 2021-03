Per centrare l'obiettivo Champions League la Roma ha bisogno dei gol di Edin Dzeko, che punta a ritrovare la rete in campionato dopo due mesi e mezzo di astinenza. L'ultima gioia il 3 gennaio contro la Sampdoria. Il bosniaco deve invertire la tendenza di una stagione di luci e ombre in cui spicca la frattura con Paulo Fonseca, che insieme alle ottime prestazioni di Mayoral ha messo a repentaglio la sua titolarità. 4 gol del numero 9 al Napoli, tutti segnati all'ex Stadio San Paolo.

(Corsera)