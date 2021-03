Dzeko e quel KK da scalare: classe e potenza si fondono

Negli ultimi 9 anni, in campionato, mai un pareggio tra Roma e Napoli all'Olimpico. Eppure stasera si fronteggeranno le due squadre che meglio di tutte in Serie A, fatta eccezione per il Milan, riescono a neutralizzare gli attacchi avversari nei primi tempi. I partenopei hanno concesso solo 10 reti nei primi 45' di gioco in questa stagione, a fronte degli 11 dei giallorossi.

E manco a dirlo la sfida nella sfida sarà quella tra Edin Dzeko e Kalidou Koulibaly: il bosniaco è il calciatore in attività che ha punito più volte il Napoli - 4 -, ma il centrale senegalese è a sua volta un osso duro.

(gasport)