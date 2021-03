Due capitani per sfidare il Napoli: tornano titolari Pellegrini e Dzeko

Archiviata la trasferta contro lo Shakhtar Donetsk e il sorteggio della giornata di ieri di Europa League, in cui la Roma ha scoperto che affronterà l'Ajax nei quarti di finale della competizione, la squadra di Fonseca si prepara a tornare subito in campo. Domenica alle 20:45 infatti ci sarà lo scontro diretto contro il Napoli di Gattuso, una partita che potrebbe valere un posto nella prossima Champions League. Nella gara di andata gli azzurri avevano vinto con un netto 4-0, e per far valere la differenza negli scontri diretti a fine stagione servirebbe un difficile 5-0. Fonseca però ci proverà e manderà in campo i migliori uomini a disposizione, tra cui figurano i nomi di Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini. Il sette giallorosso ha giocato mezz'ora a Kiev, mentre il nove ha riposato proprio in vista della gara di domani. Dzeko vuole ritrovare il gol, in campionato non esulta da oltre tre mesi, quando aveva marcato il gol vittoria contro la Sampdoria.

(Il Messaggero)