Doppietta Mayoral, gioia Fonseca: “Ho idee adatte al calcio italiano”

La Roma vola ai quarti di finale di Europa League (1-2), contro lo Shakhtar Donetsk, grazie alla doppietta di Borja Mayoral (oggi i sorteggi). “Abbiamo fatto una partita molto realista, difendendo bene e mai la Roma aveva vinto in casa dello Shakhtar e mai era arrivata ai quarti d’Europa League — gonfia il petto Fonseca — Non è facile il campionato, ci sono sette squadre che vogliono entrare tra le prime quattro. Vogliamo lottare con le altre e non è facile ma combatteremo fino alla fine. Le mie idee sono adatte anche al calcio italiano. Magari in Europa abbiamo più spazio per giocare, ma io mi sono adattato anche al vostro calcio”. Contro il Napoli domenica sarà uno scontro diretto, una delle ultime occasioni per i giallorossi per restare agganciati alla zona Champions, anche se l’entusiasmo per essere arrivati per la prima volta ai quarti di Europa League nella storia giallorossa, potrebbe far sentire meno stanchezza e obbligo di vittoria. In attacco si vedranno Pellegrini con El Shaarawy dietro Dzeko.

(La Repubblica)