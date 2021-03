Doppietta di Mertens, Napoli sorpassa: è quinto da solo. Roma, solito ko

Dopo il Milan, il Napoli doma anche la Roma. Sottomissione totale dei giallorossi nel primo tempo, un minimo di reazione d’orgoglio nel secondo, senza guadagno. Sono nove gli scontri diretti in questo torneo, tutti senza vittoria, soltanto tre pari. La personalità che si nasconde quando serve. Il verdetto non fa una grinza. Il Napoli a lungo governa il palleggio, ha tempi precisi nel possesso, cerca e trova gli inserimenti nei territori lasciati liberi alle spalle delle linee. La Roma si protegge male, senza uscire, prima di allungarsi in avanti nella ripresa, quando cambia strategia ma è già sotto 2-0.

Secondo Fonseca la Roma non ha la mentalità per battere le prime, non una giustificazione incoraggiante. In troppi si muovono male: Pedro ed El Shaarawy vengono spesso presi in mezzo, Dzeko tira poco e male, Pellegrini a centrocampo costituisce una coppia fragile con Diawara. Poi gli errori di Pau Lopez, Spinazzola, Cristante, Ibanez.

(Gasport)