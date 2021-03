Diritti TV, stallo sul voto a Dazn-Sky. I fondi rivedono la proposta

La Lega Serie A è prigioniera dello stallo creatosi ieri in assemblea. Ennesima votazione sui diritti tv conclusa con un nulla di fatto. Undici club (fra cui Juve, Inter e Milan) si sono espressi a favore di Dazn, nove (tra cui Roma, Torino e Sassuolo) si sono astenuti (serve l'ok di 14 club). Le offerte dei broadcaster in gara, Dazn e Sky, sono vincolanti fino al 29 marzo.

Il nodo non si scioglierà finché non verrà presa una posizione sul tema relativo all'ingresso dei fondi nella media company. Ieri rappresentanti del consorzio Cvc-Advent-Fsi erano attesi alla riunione per ribadire l'impegno a diventare soci della Lega, invece si sono limitati a inviare una lettera dove spiegano che sono pronti ad aggiornare l'offerta. Probabile si chiariranno i punti relativi ai diritti d'archivio e alle responsabilità, difficile che venga migliorata invece la proposta economica (1,7 miliardi per rilevare il 10% della media company). Nuovo appuntamento a venerdì: più il tempo passa, più Sky spera che con la scadenza dei termini, la Lega riformuli il bando.

(Corsera)