Diritti tv, il parere del legale: "L'offerta di Sky è inammissibile"

Quella di Sky è un'offerta inammissibile, almeno secondo il parere del legale della Lega Serie A Alberto Toffoletto, che reputa l'offerta monetaria del colosso satellitare 'arricchita' di una componente qualitativa che non dovrebbe esserci. Ma Sky potrebbe rientrare con una nuova offerta sul pacchetto in co-esclusiva di 3 partite: così vogliono molti club, per non disperdere un partner ventennale da 13 miliardi di sterline di fatturato.

Nel frattempo Dazn, che rimarrebbe così l'unico concorrente per i diritti tv nel triennio '21/'24, perde un voto: si tratta di quello del Cagliari, con il presidente Giulini che ha deciso di non votare. La Lega è dunque spaccata a metà, con un quorum di 14 voti necessario ad assegnare il bando.

Si potrà semmai tornare a parlare dei fondi di investimento, visto che il gruppo dei favorevoli è ormai stabilmente fissato a 13. Con le solite, Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento e Crotone, a cui oggi si è aggiunto il Cagliari, vanno sommati le opinioni favorevoli di Milan, Udinese e Parma. Numeri sufficienti a cristallizzare lo stallo.

