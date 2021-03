Diritti tv, decisiva l’assemblea di martedì

La Lega prova a riunirsi ancora una volta per trovare una soluzione per la questione diritti televisivi del triennio 2021/2024. Il termine ultimo per dare una risposta alle due offerte di Dazn e di Sky Italia è quello del 29 marzo, per questo motivo è stata convocata un'Assemblea per martedì 23 marzo in via d'urgenza in modalità telematica a causa della situazione epidemiologica che sta colpendo il Paese. Il tentativo sarà quello di avvicinare le posizioni dei dieci club favorevoli all'offerta di Dazn (Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese) e quei nove che invece si oppongono alla scelta, tra cui c'è il nome della Roma. In mezzo c'è poi il Cagliari che si è sfilato dai dieci e non ha voluto però opporsi.

(gasport)