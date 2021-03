Diritti tv: Dazn spera, Mediaset ci prova

Nell'assemblea di Lega in programma oggi potrebbe verificarsi qualche spostamento negli

schieramenti, anche se non sarà facile raggiungere il quorum dei 14 voti per accettare l'offerta di DAZN.

Inoltre i vertici della Lega oggi illustreranno i risultati delle trattative private per i diritti internazionali, che al momento viaggiano tra i 270 e i 300 milioni, in flessione rispetto

agli attuali 371 garantiti da IMG. Su questo aspetto potrebbero dare battaglia le nove

società, guidate dalla Roma, che premono per non cestinare la proposta dei fondi

VG, Advent e Fsi. Ulteriore punto di frizione che si aggiunge alle polemiche successive al

rinvio di Juventus-Napoli, non gradito non solo ai giallorossi ma anche ad altri club,

Sempre sul tema diritti tv, per massimizzare i profitti si punta a vendere a 150 milioni il pacchetto 2, valorizzato da una partita in chiaro (in un primo momento si era ipotizzato il posticipo del lunedì, ma si parla anche dell'anticipo del sabato alle 18). E nella partita potrebbe rientrare anche Mediaset.

(tuttosport)