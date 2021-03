Diritti tv, Dazn scrive alla Lega: "Sky mina integrità della gara"

Continua il dibattito in Serie A per l'assegnazione dei diritti del triennio 2021/2024. Mentre i club non smettono di litigare su quale offerta accettare, le due concorrenti in gara, Sky e Dazn, si fanno la guerra a distanza attraverso alcune lettere. Nel primo caso sarebbe giunta un'offerta ai club in cui si enunciava la possibilità di un'offerta più alta in caso di nuovo bando. Nel secondo caso invece Danz avrebbe espresso «forti preoccupazioni relative al corretto svolgimento di gara». Il tentativo di Sky avrebbe in questo senso la possibilità di modificare il bando attualmente in corso in corso. Per questo motivo dalla lettera pervenuta in Lega emergerebbe la possibilità per Dazn di intraprendere una possibile azione di tutela dei propri diritti, così da poter eventualmente esaminare la conformità dei comportamenti tenuti in sede di gara dalle parti interessate, nella quale rientra presumibilmente anche l'operato della Lega che non ha vigilato sulla situazione.

(gasport)