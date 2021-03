Diritti tv, Comcast sonda Dazn

Non si placa in Lega il dibattito relativo all'assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 2021/2024. Sul tavolo ci sono sempre le offerte di Dazn-Tim (840 milioni per dieci partite di cui sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con il web), per cui ci sono undici club favorevoli al momento, e di Sky (750 milioni per lo stesso numero di partite). La situazione si potrebbe sbloccare con il raggiugimento di 14 voti favoreli, ma al momento non sembra ci sia soluzione nel breve termine. Per questo Scaroni avrebbe provato a mediare: il presidente rossonero avrebbe proposto l'assegnazione di sette partite all'Ott di Len Blavatnik e le altre tre sfide alla pay tv satellitare di Ibarra. Se dovesse essere seguito questo schema la Roma e il Cagliari scioglierebbero le proprie riserve spostando anche i voti di altri club.

(Milano Finanza)