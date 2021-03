Diritti tv: attesa oggi l'ultima offerta Sky per le ultime tre gare

Non è ancora totalmente chiusa la partita relativa ai diritti televisivi: con la mezzanotte di oggi, che segnerà la scadenza ultima per l'assegnazione, c'è ancora la questione delle tre partite in coesclusiva da decidere. La Lega Serie A ha rifiutato l'offerta di 70 milioni di Sky, che dovrà presentare una nuova proposta entro le 14 di oggi. Alle 18.30 i club si riuniranno ancora una volta per decidere se sia sufficiente, altrimenti i diritti per le tre partite torneranno sul mercato.

I club contano su un importante rialzo da parte del colosso satellitare, che punterebbe a non perdere del tutto l'offerta dei match di campionato avendo comunque mantenuto Champions League ed Europa League.

(gasport)