Difesa da rinforzare troppi gol e infortuni: in estate i rinforzi

Mentre Leonardo Spinazzola gioca di fantasia con i compagni di Nazionale - Bonucci, Chiellini e Acerbi i giocatori che, fosse per lui, porterebbe in giallorosso - la Roma pensa a come alleggerire il monte ingaggi e rinforzare contestualmente la rosa. In estate lascerà i colori giallorossi Juan Jesus (2.5 milioni a stagione), in scadenza di contratto.

E' invece legato alla Roma per un'altra stagione Federico Fazio, che cercherà però una nuova destinazione nella prossima sessione di mercato. Tiago Pinto potrà così intervenire sul mercato per rinforzare un reparto che ha finora subito 42 gol in campionato, e che ha potuto contare su Smalling in ben poche occasioni.

(La Repubblica)