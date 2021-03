Diawara-Verona, la verità: Fienga punta a una multa

La Roma dopo la sconfitta di ieri al Tardini di Parma si prepara a giocare un'altra importante partita nella giornata di oggi. Il terreno di gioco sarà l'edificio H del Coni, dove alle 15:30 andrà in scena il Collegio di Garanzia che dovrà esprimersi in merito ai fatti che hanno portato la Roma a subire un 3-0 a tavolino contro il Verona. Il club giallorosso, che sarà rappresentato da Fienga e dall'avvocato Conte, spera di poter riavere il punto indietro e di pagare una multa per il fatto. Il club gialloblù invece spingerà molto la propria difesa sul fatto che la Roma sia una società recidiva sul fatto di non conoscere le regole, vedi il numero di cambi sbagliati contro lo Spezia.

(Il Messaggero)