Diawara, un gol per ricominciare: “Me lo merito”

Esordio da titolare nel 2021 e gol partita. Diawara incornicia il match con la Fiorentina, la sua prima da titolare a distanza di 165 giorni da Verona-Roma, quando è stato inserito nella lista sbagliata. Amadou si è ripreso il suo posto in mezzo al campo, complice il turnover per i troppi impegni ravvicinati di campionato e coppa. Esordio da titolare nel 2021 e gol partita. Diawara incornicia il match con la Fiorentina, la sua prima da titolare a distanza di 165 giorni da Verona-Roma, quando è stato inserito nella lista sbagliata. Amadou si è ripreso il suo posto in mezzo al campo, complice il turnover per i troppi impegni ravvicinati di campionato e coppa.

(Il Messaggero)