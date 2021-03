«Parma è stato un grande errore, dobbiamo imparare da partite come quella per non ripeterle in futuro». Diawara raccoglie l’invito di Paulo Fonseca e mantiene alta l’attenzione in vista della gara di oggi con lo Shakhtar. Dopo la panchina di Parma, Diawara sarà chiamato ad un doppio impegno contro lo Shakhtar e domenica contro il Napoli: al suo fianco stasera ci sarà Villar. In avanti spazio al tridente tutto spagnolo: dietro a Borja Mayoral, agiranno infatti Pedro e Carles Perez.

(Corsera)