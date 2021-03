Diawara e Villar, ora spazio al doppio play

Fino a che Veretout sarà out per infortunio, Paulo Fonseca deve andare a caccia della coppia migliore in mediana. Quella di stasera, che dovrebbe vedere scendere in campo Amadou Diawara al fianco di Gonzalo Villar, sembra a tutti gli effetti quella migliore. Domenica a Parma ci si è resi conto come due palleggiatori del valore e della qualità di Pellegrini e Villar insieme non rendano al meglio, specie quando c’è anche da difendere.

Serve un equilibratore di gioco, ma anche un mediano vero, uno che riesca anche a schermare la difesa in ogni situazione di necessità. In particolare stasera, quando inevitabilmente lo Shakhtar sarà proteso in avanti. Il 3-4-2-1 di partenza potrebbe anche mutare, a seconda delle diverse situazioni tattiche che si andranno a creare.

(Gasport)