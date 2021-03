De Rossi può lasciare: Pinto studia gli eredi

Potrebbe finire un'epoca: dopo aver cominciato ad allenare la Roma Primavera nel 2003, a fine stagione Alberto De Rossi potrebbe lasciare per essere promosso tra i coordinatori del settore giovanile. Tiago Pinto, se così fosse, dovrebbe scegliere l'erede di quello che a Trigoria è diventato un'istituzione. La soluzione interna potrebbe essere rappresentata da Fabrizio Piccareta, attuale allenatore dell'under 17. Ma non è esclusa la possibilità di un allenatore che non sia già all'interno del club, anche straniero.

(gasport)