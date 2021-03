De Rossi, il primo giorno nello staff e l'U21 nel destino

L'Italia di Mancini inizia il ritiro a Coverciano, dove la squadra preparerà le tre gare di qualificazione ai Mondiali di calcio che si disputeranno in Qatar nel 2022. Ma oltre ai giocatori quello di ieri è stato l'esordio in maglia azzurra per Daniele De Rossi in veste di componento dello staff del tecnico Mancini. L'ex giocatore di Roma e Boca Juniors sta seguendo il corso da allenatori proprio a Coverciano, ma la Lega gli ha offerto l'occasione di poter crescere al fianco della Nazionale maggiore. Sullo sfondo c'è l'ipotesi che si possa parlare di una panchina in Under21, al momento però occupata da Nicolato che si appresta a disputare l'Europeo di categoria e che è molto apprezzato.

(La Repubblica)