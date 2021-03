Dazn tratta con Persidera le frequenze per una offerta sul digitale terrestre

L'indiscrezione sulle trattative fra la piattaforma di Perform e Persidera, l'operatore di rete con cinque multiplex digitali nazionali di proprietà di Fai è emersa ieri in mattinata. L'interessamento di Dazn al digitale terrestre sembra anche essere una risposta indiretta alla contro-lettera con cui 9 presidenti hanno ribattuto a 7 club (contrari ai fondi e favorevoli a votare subito sui diritti) e posto l'accento sulla necessità di approfondire sulla «capacità di Dazn/Tim di coprire tutto il territorio nazionale». In questo scenario l'offerta della cordata dei fondi di private equity Cvc, Advent e Fsi è al momento congelata. Resta aperta una possibilità che, una volta raggiunta una maggiore coesione tra i club sul versante della scelta del broadcaster, il dossier possa essere ripreso in mano dalle squadre.

(Il Sole 24 Ore)