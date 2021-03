Da Dzeko a Pedro fino a Pellegrini: quando il leader si scontra con il capo

La sconfitta in casa contro il Napoli ha portato alla luce tutti quei problemi irrisolti che negli ultimi mesi hanno minato le fondamenta della squadra. Fonseca non riesce a tenere più insieme il gruppo, che non risponde alle sue richieste e ai suoi schemi di gioco. A fine gara il tecnico ha parlato di atteggiamento sbagliato, ma rapida è arrivata la risposta di Lorenzo Pellegrini, il capitano, che invece nega queste considerazioni. Lo stesso Villar afferma di credere in questo gruppo, nonostante lui sia uno di quellli che dovrebbe più di tutti essere affezionato al tecnico che lo ha fatto esplodere. Ma i dissapori vanno avanti da tempo, il caso Dzeko in questo senso è emblematico, ma si potrebbe tornare anche sulla questione che ha portato Florenzi lontano dalla Capitale. Senza contare il caso Pedro, che nonostante non regali più le prestazioni di inizio anno continua a chiedere spiegazioni per ogni sostituzione subita. Ma la stagione è ancora lunga, in campionato mancano dieci gare e c'è ancora un'Europa League da giocare. Servirà ritrovare equilibrio.

(Il Messaggero)