Cristante l'uomo centrale, però l'azzurro è a rischio

L'evoluzione tattica di Bryan Cristante rischia di diventare un boomerang per l'ex Atalanta, che ha trovato nuova linfa nella linea arretrata della Roma ma che così rischia di rimanere fuori dalle convocazioni di Roberto Mancini. Non inganni la chiamata per le prossime partite con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania: la difesa dell'Italia è un reparto affollato.

I numeri però giustificano l'evoluzione del classe '95: 34 respinte difensive, 23 intercetti, il 68,3% dei contrasti vinti che si sommano al 52,3% di successo nei duelli aerei, ai quali abbinare l'84% dei passaggi riusciti, con il 75% di passaggi a segno nella metà campo avversaria e quasi il 55% nei passaggi lunghi.

(Il Messaggero)