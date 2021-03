Cristante lascia il ritiro azzurro per evitare il rischio di pubalgia

Ennesimo problema fisico per uno dei giocatori della Roma. Mister Fonseca questa volta è in pensiero per le condizioni di Bryan Cristante, che nella giornata di ieri è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale italiana a causa di un fastidio al pube. I medici dello staff di Mancini hanno convenuto che non fosse il caso di rischiare, rimandando il giocatore nella Capitale per smaltire l'infortunio. A Trigoria si lavora per ritrovare gli infortunati Smalling, Veretout e Mkhitaryan, ma da tenere d'occhio ci sono anche le condizioni di Dzeko. Il bosniaco ieri si è sottoposto a una risonanza magnetica.

(corsera)