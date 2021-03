Cristante k.o. lascia il ritiro

Ancora infortuni muscolari in casa Roma, che nelle scorse ore è stata costretta a veder rientrare nella Capitale il centrocampista Bryan Cristante, a causa di un risentimento all'adduttore. Il numero 4 giallorosso è stato costretto a lasciare il ritiro di Coverciano, dove i medici hanno scelto di fargli smaltire l'infortunio nella Capitale. Il tecnico Mancini perde una pedina importante però, come confermato anche in conferenza stampa: «Abbiamo dei problemi nel ruolo del centrocampista centrale. Aspettiamo gli interisti».

(gasport)