Cristante: il graffio del jolly. Con lo Shakhtar torna in mediana a caccia del gol

Tornate alcune pedine del reparto difensivo, Bryan Cristante potrà tornare al suo ruolo di centrocampista. All'ex Atalanta manca ancora il gol in questa stagione - il classe '95 è sempre andato a segno dalla stagione 2015/2016 - e tornare ad avanzare di qualche metro potrebbe aiutarlo a sistemare la faccenda. Contro lo Shakhtar affiancherà in mediana uno tra Villar e Diawara, con facoltà di sganciarsi e far valere centimetri e tempi di inserimento in fase d'attacco. E l'assenza di Veretout potrebbe giocare in suo favore.

(gasport)