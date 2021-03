Come scrive il quotidiano questa mattina in edicola, per ammortizzare gli "effetti nefasti della sospensione temporanea di Astrazeneca", il Governo sta pensando a una campagna di comunicazione che coinvolga alcuni personaggi noti. I primi nomi che si fanno sono quelli di Francesco Totti e Valentina Vezzali. "Mi vaccino perché..." seguito dal volto di un campione, questa l'idea che circola a Palazzo Chigi.

(La Repubblica)