Contro lo Shakhtar è caccia al gol n.500 nelle coppe europee

Il 10 novembre 1958 la Roma, con un gol di Tasso e due di Da Costa, vinceva ad Hannover contro la squadra locale nel primo turno della Coppa Città Fieristiche. Era l’esordio della Roma nelle coppe europee moderne: vincerà quella Coppa delle Fiere nel 1961. A quasi 63 anni di distanza i gol sono diventare 498 con i 5 rifilati al Braga: ne mancano 2, magari allo Shakhtar, per fare 500. Il centesimo gol lo segno di testa di testa Iorio nel 1982, per aprire un 2-0 al Colonia di Schumacher, Littbarski e Fischer. Il duecentesimo, nel 1996 a Mosca, fu l’unico gol in 30 partite con la Roma di Berretta. Il trecentesimo, nel 2006 a Valencia, fu il quarto di 10 rigori segnati da Totti su un totale-record di 38 gol in Europa. Il quattrocentesimo, nel 2015 a Leverkusen, fu il secondo personale per De Rossi in un pazzo 4-4 col Bayer. Chi firmerà il cinquecentesimo?

(corsera)