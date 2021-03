Connessioni, prezzi, l'importanza di Tim: ecco come vedere le partite in streaming

Ufficiale: Dazn si aggiudica i diritti televisivi per la trasmissione delle gare di Serie A nel triennio '21/'24. I match rimarranno divisi per fasce orarie così da massimizzare gli ascolti e gli introiti pubblicitari. L'attuale prezzo d'abbonamento alla piattaforma sarà soggetto a rialzo, e almeno inizialmente non sarà possibile acquistare singoli eventi. Ci saranno poi delle agevolazioni per gli utenti Tim, che potranno assistere alle partite con Tim vision e approfittare di tariffe agevolate per il servizio internet ad alta velocità abbinato alla Serie A. Per assistere alle partite sarà sufficiente scaricare l'app Dazn sui propri dispositivi. Verrà invece disattivato il canale 209 di Sky.

E' poi presumibile che Sky e Dazn attiveranno accordi per agevolare gli attuali clienti della tv satellitare. 8 megabit al secondo il requisito minimo per usufruire del servizio streaming.

(corsera)