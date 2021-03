Champions, via al format da 36 squadre

La Champions League è pronta a cambiare faccia: mercoledì il comitato Esecutivo Uefa probabilmente approverà il nuovo format per la competizione che entrerà in vigore nel 2024. I dettagli da definire sono ancora molti, ma la nuova competizione non prevedrà la canonica fase a gironi: 36 squadre si affronteranno in una sorta di campionato in cui ogni club si misurerà in 10 partite - 5 in casa e 5 in trasferta -, tutte contro avversari diversi. Le 8 con più punti accedono direttamente agli ottavi, mentre le restanti dovranno affrontarsi in degli spareggi per accedere alla fase a eliminazione diretta.

(Il Messaggero)