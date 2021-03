C'è lo Shakhtar all'Olimpico. Dzeko parte dalla panchina

La Roma di Fonseca si prepara alla sfida di questa sera contro lo Shakhtar Donetsk, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico giallorosso, preoccupato per la gara e soprattutto per lo stile di gioco dell'avversario, può sorridere per i rientri in gruppo di giocatori chiave per la propria rosa. In difesa infatti partiranno dal primo minuto Mancini, Smalling e Kumbulla, mentre Ibanez si accomoderà in panchina. In attacco anche Edin Dzeko torna a disposizione del mister, ma il bosniaco potrebbe essere utilizzato solo per qualche stralcio finale di gara.

(corsera)