C’è Kumbulla, confermato il tridente d’attacco

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Fonseca non cambia e punta di nuovo sul tridente sceso in campo contro il Milan. Contro la Fiorentina saranno Mkhitaryan e Pellegrini ad agire alle spalle di Borja Mayoral, promosso ancora una volta dal tecnico nel ruolo di terminale offensivo. Novità per quanto riguarda la linea mediana. A quasi cinque mesi di distanza, Diawara è pronto a giocare da titolare in una gara di campionato. L'ultima volta che il guineano aveva disputato una partita di A dal primo minuto era stato al Bentegodi il 19 settembre, nella gara persa per 3-0 a tavolino dalla Roma contro il Verona. Da allora il numero 42 è stato utilizzato da Fonseca in altre 9 occasioni subentrando sempre dalla panchina (discorso diverso per l'Europa League in cui ha totalizzato 5 presenze da titolare).

Contro la Fiorentina sarà lui a comporre la coppia di centrocampo al fianco di Veretout mentre Villar, apparso un po' appannato contro Benevento e Milan, è destinato ad un turno di riposo. Sulle fasce spazio a Karsdorp e Spinazzola mentre in difesa davanti alla porta difesa da Pau Lopez torna Kumbulla con Mancini e Cristante. Tra i convocati si rivede anche Smalling. L'inglese ha ricominciato ad allenarsi in gruppo ma non ha ancora recuperato la forma migliore e contro la Viola assisterà al match dalla panchina. Scalpitano invece Pedro ed El Shaarawy, pronti ad entrare nella ripresa.