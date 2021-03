Caso tamponi verso il verdetto

Nella giornata di domani alle ore 11 arriverà il verdetto della Procura Federale, che ha deferito la Lazio in seguito al caso tamponi per il mancato rispetto del protocollo della FIGC in merito al Covid-19. La società biancoceleste singerà molto della propria difesa sulla mail in cui Di Rosa, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica legato al Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 1, confermava al dottor Pulcini l'ok alla convocazione di Ciro Immobile. Questo era reduce da un doppio tampone negatito, nonostante venisse da un tampone positivo rilevato dal laboratorio UEFA Synlab. Non è chiaro se già domani si avrà un verdetto definitivo, ma l'ipotesi è che la società di Lotito possa essere penalizzata per l'accaduto in campionato.

(La Repubblica)