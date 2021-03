Caso Diawara, bocciato il ricorso della Roma

LEGGO (F. BALZANI) - Non bastava la zona rossa e il ko imbarazzante di Parma. A deprimere i tifosi della Roma ieri è arrivata la freddata del Collegio arbitrale che ha bocciato il ricorso presentato per riavere il punto conquistato il 19 settembre scorso a Verona e tolto successivamente con il 3-0 a tavolino per il mancato inserimento di Diawara nella lista.

«E' un errore che non ha portato alcun vantaggio sul campo alla Roma. La norma è troppo rigida», le parole di Fienga. L'ad giallorosso ha anche attaccato la Lega sulla questione del rinvio di Juve-Napoli: «La risposta alla nostra lettera è più ridicola della decisione di spostare il match. Il rinvio di Roma-Napoli? Ci hanno detto che non si vuole accogliere alcuna richiesta della Roma senza dare motivazione. Non ci sono più episodi di parzialità e di soggettività in una lega che evidenzia lacune di governance». Uno strappo vero e proprio.