Carnevale: «Roma-Napoli? I giallorossi rischiano di più, ma vederli giocare è un piacere»

In vista della sfida chiave in ottica Champions di stasera, quella tra Roma e Napoli, Andrea Carnevale si è concesso alla rosea rispondendo ad alcune domande sul match. Questo uno stralcio delle dichiarazioni del doppio ex:

Andrea Carnevale, da doppio ex che cosa si aspetta da questa partita?

«[...] La Roma rischia di più. Quella vista a Parma è stata deludente, mentre mi è piaciuta in Europa League [...]».

Quante possibilità hanno di arrivare in Champions?

«Tantissime. Roma e Napoli hanno le potenzialità per entrare nei primi 4 posti. Certo, per Gattuso e Fonseca potrebbe essere la stagione dei rimpianti [...]».

Fonseca e Gattuso lottano per un posto Champions, ma sono fortemente in discussione: come spiega questa situazione?

«Io sto dalla loro parte, non si possono ignorare le attenuanti [...] Fonseca merita, vedere giocare la Roma è un piacere. È una squadra giovane che diverte, proprio grazie a lui».

(gasport)