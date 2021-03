Carlos Augusto: "Roma e Inter? Il Monza è stata la scelta giusta per me"

GASPORT - Al quotidiano sportivo ha rilasciato un'intervista Carlos Augusto, terzino sinistro classe 1999 del Monza. Al brasiliano è stato chiesto anche dell'interesse di alcuni club di Serie A, come Roma ed Inter, e della scelta infine di approdare al Monza: «Perché ho pensato fosse il meglio per me, per il progetto e per l’importanza del club. Lo penso ancora: il Monza è stata la scelta giusta, il progetto è grandioso e spero di farne parte a lungo».