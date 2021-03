Caparros (ct Armenia): "Mkhitaryan gran calciatore, pochi come lui. Per noi è un punto di riferimento"

Parla il ct dell'Armenia Joaquin Caparros: l'allenatore ha rilasciato un'intervista ai taccuini del quotidiano oggi in edicola. Tra i temi toccati anche il ruolo di Henrikh Mkhitaryan. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Quanto è importante Mkhitaryan per la sua squadra?

I grandi calciatori sono sempre importanti, anche perché talentuosi come lui ne abbiamo pochi. E, poi, è uno che ci tiene davvero alla nazionale, come il resto dei suoi compagni. L’amore per la maglia del proprio Paese è un aspetto ci dà un certo vantaggio rispetto ad altre squadre.

Henrikh ha pure scritto una lettera indirizzata a Trump, Putin e Macron, chiedendogli di fermare la guerra.

Mi sono congratulato con lui personalmente perché lo ha fatto quando era con noi in ritiro. È senza dubbio un punto di riferimento per noi perché tutto quello che dice o che fa ha una ripercussione enorme.

(La Repubblica)