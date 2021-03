Calciomercato Roma, Carnevali (ad Sassuolo): "Berardi? In passato ce lo ha chiesto anche la Roma. Ma l'idea è quella di continuare insieme"

In un'intervista concessa al quotidiano sportivo oggi in edicola Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha risposto ad una domanda su Domenico Berardi. Queste le sue dichiarazioni:

"Negli ultimi mercati ce lo hanno chiesto Juventus, Inter e Roma. Con lui ci lega un rapporto speciale. È vero che ci sono state offerte o interessamenti per lui, ma abbiamo sempre concordato che la cosa migliore era andare avanti insieme. Alle implicazioni di mercato non penso. Spero solo che a giugno Berardi faccia grandi prestazioni con la Nazionale. L’idea comune è quella di continuare insieme questo percorso e non credo proprio che le cose cambieranno tra tre mesi".

(Corsport)