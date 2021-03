Bruno Peres e lo Shakhtar: serve un altro 'miracolo' per il rinnovo

A due anni di distanza torna ad affrontare lo Shakhtar anche Bruno Peres, che con un suo intervento sulla linea di porta aveva salvato il risultato che portò i giallorossi a giocarsi i quarti di finale contro il Barcellona. Quel match non cambio il suo destino - passò Sao Paulo a fine stagione - così come rischia di non cambiarlo il prossimo. A giugno il laterale brasiliano dirà probabilmente addio alla Roma, con offerte da Spagna, Portogallo e anche dall'Italia, anche se il suo desiderio sarebbe quello di restare nella Capitale.

(Corsera)