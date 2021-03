Bruno Peres, compleanno tra balli e brindisi senza mascherina

Bruno Peres, terzino della Roma, compie nella giornata di oggi 31 anni. Il giocatore ha così scelto di festeggiare questa giornata in un ristorante al mare insieme ad alcuni amici. La giornata sarebbe stata organizzata dalla compagna del giocatore, ma non sono mancate le polemiche dopo che alcune fotografie apparse su Instagram ritraevano il giocatore festeggiare senza mascherina. Peres ha già avuto il Covid-19 e gli invitati sarebbero stati sottoposti a tampone preventivo prima del pranzo. Ma dall'altro lato c'è anche una parte dei tifosi che non avrebbe gradito questi festeggiamenti all'indomani della sconfitta contro il Milan per 2-1.

(gazzetta.it)

