Brivido al 90': la Roma riparte

Quel che contava era vincere, e la Roma, a fatica, batte la Fiorentina al 90'. Il gol di Diawara tiene Fonseca aggrappato alla zona Champions, a due punti di ritardo da Juventus e Atalanta ma staccando il Napoli 3 punti. Nel giorno del terzo anniversario del compianto e ricordato Davide Astori, i giallorossi fanno la partita. In difesa torna Kumbulla, in mezzo al campo Diawara, ma nella prima frazione l'unica conclusione in porta è un tiro di Pellegrini dai 20 mt. La Roma paga la stanchezza degli impegni ravvicinati, ma inizio ripresa la sblocca come un lampo Spinazzola, con un bel destro al volo su un grande assist di Mancini. Passano però 12 minuti e il terzino si fa autogol su un crosso di Biraghi. Fonseca intanto perde Vereteout per infortunio e inserisce Pedro, El Shaarawy, Karsdorp e rispolvera Smalling. Proprio grazie a un assist del terzino olandese nasce l'1-2 di Diawara: Calaverse annulla per fuorigioco dell'ex Feyenoord, ma il Var Aureliano certifica il successo giallorosso.

(Il Messaggero)