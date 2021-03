Blindare Mancini, difensore goleador aspettando Dzeko

Ventiquattro anni, solamente tre partite saltate in campionato, e la consapevolezza per Fonseca di aver trovato un leader. Dentro e fuori dal campo. Il profilo di Gianluca Mancini si definisce nitido all’interno di una Roma alla ricerca di personalità. Quattro gol e il consolidamento come uno dei difensori della serie A più coinvolto nella fase offensiva. E i Friedkin hanno chiesto a Pinto di lavorare sulla blindatura contrattuale del ragazzo (che piace molto a Inter e Juventus, in Italia) insieme a quella di Pellegrini, altro giocatore per il quale hanno un debole. Intanto Dzeko sta cercando di recuperare per la trasferta di Parma di domenica, e non ce la farà per l’Europa League. Giovedì la Roma giocherà infatti l’andata degli ottavi contro lo Shakhtar Donetsk (ore 21), chiedendo gli straordinari a Borja Mayoral. Troppo necessario, però, il supporto di Edin alla competitività della Roma.

(La Repubblica)