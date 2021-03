Attesa per il caso Diawara, domani giorno di verità

L'ARENA (A. FACCINCANI) - Domani il Collegio di Garanzia del Coni accoglierà o rigetterà in maniera definitiva il ricorso della Roma sul caso Diawara. L'udienza è stata fissata per le ore 15.30 e sarà presieduta dall'ex ministro degli esteri Franco Frattini.

In ballo per l'Hellas ci sono due punti (già assegnati nella vittoria a tavolino della prima giornata) in classifica, in sospeso ormai dallo scorso 22 settembre. La base rimane il 3 a 0 inflitto ai giallorossi dal giudice sportivo, per aver erroneamente schierato il centrocampista guineano nella gara d'esordio al Bentegodi, non includendolo nella lista dei venticinque giocatori senior della rosa, nonostante il compimento dei ventitré anni d'età.

Una violazione palese. La Roma, fin da subito, si è mossa per una revisione del giudizio, puntando su una tesi difensiva incentrata sulla buona fede e ritenendo la sanzione sproporzionata rispetto al fatto commesso. Lo scorso 9 novembre la sentenza è stata confermata anche nel secondo grado di giudizio alla Corte Sportiva d'Appello della FIGC. Domani il Collegio di Garanzia non entrerà nel merito della questione ma valuterà solo se ci sono state o meno delle violazioni nei precedenti due gradi del dibattimento.

Nel calcio italiano esiste un precedente analogo a quello del caso Diawara. Nel 2016 il Sassuolo venne punito con la sconfitta a tavolino, per aver schierato l'ex gialloblu Antonino Ragusa contro il Pescara, con la stessa aggravante di non averlo incluso nella lista dei giocatori senior della rosa. La Roma proverà a giocarsi le cartucce rimaste. Il Verona sta seguendo l'evolversi della situazione con il legale Stefano Fanini.