Attaccanti senza gloria. E adesso Pedro preoccupa

La Roma è scarica. La squadra giallorossa esce sconfitta per 2-0 dal campo del Parma, ma a far preoccupare il tecnico Fonseca è piuttosto il rendimento del proprio reparto offensivo, che nelle ultime sette partite di campionato è riuscito in una sola occasione a realizzare una rete. Questa è arrivata nel 3-0 contro l'Udinese dai piedi di Pedro, che non sembra essere però il giocatore ammirato a inizio campionato. La Roma fino a oggi è riuscita ad avere un solo giocatore in doppia cifra, Jordan Veretout con 10 centri, mentre gli attaccanti hanno registrato 9 centri Mkhitaryan, 7 Dzeko, 6 Borja Mayoral, 4 Pedro e Pellegrini e uno di Carles Perez. Ma Fonseca sembra vedere anche aspetti positivi: «Problema a concretizzare con gli attaccanti? Non penso, Dzeko ha lavorato molto e ha fatto buoni movimenti, ma alle nostre punte stavolta non sono arrivati palloni buoni da giocare».

(gasport)