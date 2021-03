Aspettando Dzeko, la Roma spera nell'Olimpico e in super Micky

Tutte le sfide contro Juve e Milan sono archiviate, l’Inter ci sarà a maggio. Atalanta, Napoli e naturalmente Lazio dovranno essere affrontate all’Olimpico, e questo potrebbe essere un vantaggio per la Roma, nonostante il saldo negli scontri diretti sia negativo. Prima però c'è la Fiorentina, e Fonseca, senza Dzeko, si affiderà ancora a Mkhitaryan. Il portoghese sta pensando di disegnargli un ruolo da falso nove, come ha fatto in corsa nella partita col Milan e (soprattutto) col Genoa, venendo ricambiato con una doppietta nella ripresa (3 i gol complessivi). Impressioni? Mayoral rischia. A Firenze tornerà Kumbulla, ma Smalling al massimo andrà in panchina. Per Ibanez, Dzeko, Santon e Calafiori se ne riparlerà più avanti. Fonseca intanto è chiamato a ritrovare la rotta. Non è un caso che intorno al suo futuro si addensino nubi che hanno il profilo di Allegri e Sarri. In effetti, come lo scorso anno, i mesi di gennaio e febbraio lo stanno destabilizzando

(gasport)