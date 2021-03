Ansia Roma per Kumbulla

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Ci risiamo. A dieci giorni dall'andata dei quarti di Europa League in casa dell'Ajax un nuovo infortunio rischia di far ripiombare la Roma in piena emergenza difesa. Questa volta la preoccupazione del club riguarda Marash Kumbulla, che potrebbe rimanere fuori per più di un mese. Il classe 2000 - che aveva risposto alla chiamata dell'Albania per le qualificazioni ai prossimi Mondiali - nel match vinto giovedì scorso contro Andorra ha accusato una leggera fitta al ginocchio destro: Kumbulla è poi rimasto in campo fino al 90', ma nelle ore successive alla partita il fastidio non si è alleviato e ha convinto i medici della nazionale albanese a rispedirlo a Roma. Oggi il classe 2000 tornerà in Italia e verrà sottoposto ad alcuni esami a Villa Stuart che faranno chiarezza sulle sue condizioni: il timore è una lesione al menisco esterno, causata probabilmente da un un movimento fatto su un fondo in erba sintetica duro come cemento. Anche il ct Reja ha parlato dell'ex Verona: «Ha avuto un problema al ginocchio e non volevamo rischiarlo. Mi dispiace per lui, stava giocando bene con la Roma». Se dovesse essere confermata la presenza di una lesione al menisco, il giocatore potrebbe anche non doversi operare. Il 22 gennaio 2020 anche Diawara si era fermato per lo stesso infortunio e aveva deciso di non sottoporsi ad un intervento: per il guineano furono necessari 43 giorni prima del ritorno in campo a marzo con la Primavera. Lo stop di Kumbulla rappresenta l'ennesima tegola per Fonseca, che da inizio stagione è stato costretto a rattoppare la difesa a causa dei numerosi problemi che hanno colpito il reparto. Spesso il portoghese ha adattato Cristante come centrale per sostituire l'infortunato di turno, ma attualmente anche il numero 4 è alle prese con un fastidio al pube che gli ha impedito di prendere parte agli impegni dell'Italia e le sue condizioni vengono monitorate giorno per giorno. Smalling deve ancora ritrovare la forma migliore nonostante la sua presenza per la gara con il Sassuolo non sia in dubbio: l'inglese ha recuperato dal problema muscolare alla coscia sinistra ma non gioca una gara ufficiale dal 7 marzo. A Reggio Emilia è pronto a tornare anche Veretout: il francese scalpita e non vede l'ora di riprendersi il centrocampo mentre per il rientro di Mkhitaryan, che sta recuperando dalla lesione al soleo, potrebbe volerci qualche giorno in più. Al momento non preoccupano le condizioni di Dzeko: il centravanti della Bosnia - uscito malconcio da Roma-Napoli - ha seguito dalla tribuna l'amichevole con il Costa Rica ma la federazione non ha segnalato alcun infortunio alla Roma. Domani la squadra tornerà ad allenarsi dopo tre giorni di riposo (gli infortunati hanno proseguito il lavoro individuale anche venerdì e sabato) e lo staff sanitario valuteràle condizioni dei giocatori che affollano l'infermeria