Ancora a parte Smalling: Napoli lontano

Si allontana il ritorno in campo di Chris Smalling, che nella giornata di ieri a Trigoria è stato costretto a lavorare a parte. Fonseca sperava di poterlo avere a disposizione per la gara di domani contro il Napoli, in cui avrebbe voluto far rifiatare uno dei centrali di difesa. L'inglese però ieri non ha lavorato in gruppo e qualora riuscisse a farlo oggi si accomoderebbe comunque in panchina. Per questo la linea difensiva sarà composta da Mancini, Ibanez e Kumbulla. In attacco invece pronto a rientrare dal primo minuto Dzeko, che sarà coadiuvato da El Shaarawy e Pellegrini.

(corsera)