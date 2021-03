La cattiva sorte in ottica infortuni colpisce anche i romanisti 'a distanza'. Si tratta di Ante Coric, centrocampista di proprietà della Roma in prestito all'Olimpia Lubiana, che ha riportato un grave infortunio al ginocchio destro: stagione finita per il classe '97 arrivato in giallorosso nel 2018 dalla Dinamo Zagabria.

(Corsera)