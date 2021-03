Amadou, il play con la valigia che segna solo al fotofinish

Amadou Diawara segna pochi gol e tutti nell'extra time. A Napoli la prima rete in serie A: un gol al Chievo, proprio sul gong, dopo una partita tirata e rimontata a fatica. Il secondo gol in A arrivò lo scorso anno, contro il Torino su rigore, rete decisiva per la vittoria (finì 3-2). Regista, ruolo di specialità, ma nel Napoli lo ha potuto mostrare poco con Sarri, quasi per niente con Ancelotti. Adesso nel ruolo di play se la gioca con Villar, anche se, con l'assenza di Veretout, certe gerarchie possono cambiare.

S'era detto che sarebbe andato via, ma in realtà non era proprio lui a chiedere la cessione a gennaio, ma il suo procuratore, lo stesso che aveva fatto arrabbiare Fonseca qualche tempo prima, sostenendo che il suo assistito giocava poco (era arrabbiato la questione di Verona e per non essere stato schierato con la Juve). Fonseca non la prese bene e rispose a tono: se Amadou giocava poco, da quel momento ha giocato sempre meno. Tant'è che quella di Firenze è stata la sua seconda gara da titolare.

