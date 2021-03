Allarme riscatti, da Olsen a Under: la Roma può perdere 33 milioni

Gli anni passano, ma i problemi economici della Roma restano sempre in primo piano. Tiago Pinto è atteso ad un grande lavoro per sfoltire la rosa e di conseguenza abbassare il monte ingaggi. Peres e Jesus sono in scadenza, ma non lo sono Fazio, Santon, Pastore, Pedro e Dzeko. Se a questo quadro venissero aggiunti il buon numero di giocatori in prestito, allora l’impresa del gm diventerebbe titanica. Per ora solo Florenzi ha buone chance per essere riscattato dal PSG per 9 milioni. Gli altri sono in bilico. Olsen non dispiace ad Ancelotti, ma la rapina subita qualche tempo fa lo potrebbe spingere lontano da Liverpool. Per non fare una minusvalenza dovrebbe essere venduto per 4,5 milioni di euro. Ancora più grande è il rischio per Nzonzi. Il suo rendimento è stato abbastanza positivo, ma il Rennes lo dovrebbe riscattare per 7,5 milioni per non creare una minusvalenza. Situazione complessa anche per Justin Kluivert che non è riuscito ancora a ritagliarsi un ruolo importante al Lipsia. Per non segnare il “meno” la Roma dovrebbe ottenere 8,5 milioni di euro. Stesso discorso per Under al Leicester che è a bilancio per 5,3 milioni. In questo gruppo anche Coric e l’oggetto misterioso Bianda.

(gasport)